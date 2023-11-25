Маск прилетел в Израиль
Частный самолет миллиардера Илона Маска приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщают израильские СМИ.
Согласно сообщению, в ходе визита американский предприниматель встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, а также посетит кибуц Беэри, пострадавший от атаки ХАМАС 7 октября.
BBC напоминает, что Илон Маск, владелец сети X, 15 ноября поддержал в этой сети автора твита, который излагал конспирологическую «теорию великого замещения». Согласно этой теории, евреи и левые плетут всемирный заговор с целью заместить белое население Европы и Северной Америки иммигрантами из южных стран. «Это на самом деле правда, то, что вы сказали», — ответил конспирологу Маск, имеющий в своей сети 164 млн фолловеров. Эту реплику осудил даже Белый дом, несколько крупнейших мировых компаний приостановили размещение рекламы в бывшем Тwitter.