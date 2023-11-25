Арабы отказались идти против Израиля

На последних саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященных ситуации в секторе Газа, представители Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Марокко и Бахрейна не поддержали идею наложения нефтяного эмбарго и приостановления дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

В статье газеты отмечается, что несмотря на численное и экономическое превосходство арабских стран, Израиль, население которого составляет около 10 млн человек, смог противостоять давлению со стороны арабских лидеров.

"Предложение, включавшее такие статьи, как нефтяное эмбарго, запрет на заход израильских самолетов в воздушное пространство арабских стран и замораживание всех отношений, было отвергнуто Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Марокко и Бахрейном", — отмечается в материале.

Hürriyet раскритиковала руководителей этих стран за их нежелание высказаться против действий Израиля в секторе Газа, которые газета называет "геноцидом".

Премьер-министр Израиля Нетаньяху обратился к руководителям арабских стран с призывом сохранять молчание в ответ на действия Израиля, утверждает турецкая газета. По ее информации, израильский премьер подчеркнул, что для защиты своих интересов и власти арабским лидерам следует избегать каких-либо высказываний и хранить молчание.