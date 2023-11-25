Франция обучает армянских военных для отправки на войну против России. С таким утверждением выступила Анастасия Кашеварова, известная российская журналистка и экс-советник председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Она сообщила о подготовке армянских военнослужащих во Франции для их дальнейшей отправки в Украину. Согласно ее сообщению в Telegram, информация о подготовке военных, ранее распространенная каналом Zergulio, получила подтверждение. Кашеварова утверждает, что с этой целью используются несколько учебных центров, включая Фонтевро Л'абе и Майи-ле-Кан, где обучают работе с вооружением НАТО.

«Фото и видеоподтверждение с этих учебных центров нам прислали», — утверждает она.

По ее словам, вербовкой занимались французские инструкторы, в том числе армянского происхождения. Среди обучающихся - добровольцы из Карабаха и военнослужащие, принужденные к участию в программе, поддерживаемой Министерством обороны Армении. Кашеварова также отмечает, что в середине октября министр обороны Армении посетил Францию и подписал ряд документов с французским Министерством обороны, что, по ее мнению, свидетельствует об «обмене опытом», обсуждавшемся во время визита.