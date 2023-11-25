Генерал сделал опасный для Украины прогноз

По его словам, это может произойти, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников». «Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы», — сказал Наев в интервью телеканалу ABC News.

Война с Россией может переброситься за пределы восточной и южной частей Украины, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Об этом пишет The Moscow Times.

Он подчеркнул, что технологии имеют «решающее значение». При этом сейчас между Россией и Украиной идет «война ресурсов»: «Сокращение помощи действительно ударит по нашим оборонным возможностям. Но мы будем бороться с тем, что у нас есть».

Между тем осведомленные источники среди российских чиновников рассказывали Bloomberg, что в Москве считают, что на фоне затягивающейся войны ситуация меняется в пользу РФ. По их словам, у президента РФ Владимира Путина есть два варианта дальнейших действий: либо продолжать истощать ресурсы Украины и ее союзников, либо перейти в новое масштабное наступление. Однако для второго варианта потребуется массовая мобилизация.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил о неудаче контрнаступления и «тупике» на фронте. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался считать ситуацию патовой и пообещал продолжить наступление зимой. Позднее Зеленский предупредил, что без поддержки Запада украинским войскам придется отступать. «Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. …Без поддержки мы будем отступать», — говорил украинский лидер в середине ноября, отмечая, что «фокус [западных государств] смещается из-за войны на Ближнем Востоке».

В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Голосование по поводу этого вопроса может пройти в первой половине декабря, однако представители Республиканской партии выражают сомнение, что пакет помощи будет одобрен до конца года.

Трудности с оказанием помощи Киеву испытывает и Евросоюз. До марта 2024 года страны ЕС должны были предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155-мм, но, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в итоге удастся передать только 300 тыс. таких снарядов.

На этом фоне США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией, писал военный обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ. Добиться этого они намерены через ограничение поставок оружия.