В Милли Меджлисе обсуждают деление Карабаха

В Милли Меджлисе проходит обсуждение создания Агдеринского района и предлагаемых изменений в административно-территориальном делении Физулинского, Джебраильского, Лачинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов.

По информации, представленной на рассмотрение комиссии по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент), предлагается упразднение некоторых сел в Физулинском, Джебраильском и Лачинском районах.

Согласно законопроекту, села Юхары Вейсалли и Агбашлы в Физулинском районе, Юхары Мазра в Джебраильском районе и Алиджан в Лачинском районе будут упразднены, и их территории включены в состав Ходжавендского района.

Также предполагается изменение административно-территориального устройства Шушинского района, в результате которого несколько сел будут переведены в Ходжалинский район. Это касается сел Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар в Шушинском районе, которые предлагается включить в территорию Ходжалы.

Что касается создания Агдеринского района, в ходе заседания комитета депутат Эльман Мамедов заявил, что район был упразднен в результате споров между лицами в руководстве. Другой депутат, Сиявуш Новрузов, назвал рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района "историческим событием".

"Строительные работы на освобожденных территориях продолжаются ускоренными темпами. К 2026 году на родные земли вернутся более 150 тыс. человек", — заявил он.