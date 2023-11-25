Суд отказал главреду и директору AbzasMedia

В Бакинском суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции (Хатаинский районный суд) об аресте главного редактора AbzasMedia Севиндж Вагифгызы (Аббасова). Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова жалоба была отклонена.

Вслед за этим в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба директора AbzasMedia Ульви Гасанлы на решение Хатаинского районного суда, которую также отклонили.

Отметим, что Ульви Гасанлы был задержан 20 ноября, Севиндж Вагифгызы – 21 ноября. Решением Хатаинского районного суда в отношении Вагифгызы была применена мера пресечения в виде ареста на 3 месяца и 29 дней, в отношении Гасанлы - арест на 4 месяца.