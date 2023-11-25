Генеральный директор «Азерикард» Фарид Гулиев , выступая на мероприятии, отметил 26-летний путь успехов компании, стратегические ориентиры и особенности платежного инструмента TezÖdə. Он выразил благодарность команде и партнерам за их неоценимый вклад в развитие компании.

На презентацию собрались ключевые сотрудники компании, представители партнерских банков, ведущих финтех-компаний, стратегические партнеры и другие известные гости, тем самым создалась динамичная и вдохновляющая атмосфера.

Эмин Мехдиев, руководитель проекта TezÖdə и начальник по управлению партнерскими отношениями, подчеркнул уникальные возможности TezÖdə, запущенного в 2022 году. Он акцентировал внимание на простоте и доступности бесконтактных и автоматизированных платежей в различных локациях, включая центры ASAN, аэропорты, парковки и заправочные станции.

Заместитель генерального директора Закир Ахмедов предоставил детальную информацию о будущих направлениях развития и планах инструмента TezÖdə. Важным моментом мероприятия стали выступления директора Центра инноваций при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Вусала Рустамова и директора Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймура Гасанова, которые также подчеркнули, что TezÖdə разрабатывался с учетом потребностей и ожиданий клиентов.