TezÖdə от «Азерикард»: успешная презентация инновационного платежного инструмента фото
24 ноября 2023 года компания «Азерикард» организовала презентацию своего уникального, инновационного платежного инструмента TezÖdə.
На презентацию собрались ключевые сотрудники компании, представители партнерских банков, ведущих финтех-компаний, стратегические партнеры и другие известные гости, тем самым создалась динамичная и вдохновляющая атмосфера.
Генеральный директор «Азерикард» Фарид Гулиев, выступая на мероприятии, отметил 26-летний путь успехов компании, стратегические ориентиры и особенности платежного инструмента TezÖdə. Он выразил благодарность команде и партнерам за их неоценимый вклад в развитие компании.
Эмин Мехдиев, руководитель проекта TezÖdə и начальник по управлению партнерскими отношениями, подчеркнул уникальные возможности TezÖdə, запущенного в 2022 году. Он акцентировал внимание на простоте и доступности бесконтактных и автоматизированных платежей в различных локациях, включая центры ASAN, аэропорты, парковки и заправочные станции.
Заместитель генерального директора Закир Ахмедов предоставил детальную информацию о будущих направлениях развития и планах инструмента TezÖdə. Важным моментом мероприятия стали выступления директора Центра инноваций при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Вусала Рустамова и директора Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймура Гасанова, которые также подчеркнули, что TezÖdə разрабатывался с учетом потребностей и ожиданий клиентов.
В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между «Азерикард» и Национальным офисом Республики Узбекистан по инновациям и трансферу технологий, а также между «Азерикард» и IT Park Uzbekistan. Это партнерство предусматривает внедрение проекта TezÖdə в Узбекистане и совместное изучение лучших мировых и региональных практик в сфере банковских карт и финтеха для совместного сотрудничества.
Праздничное мероприятие завершилось церемонией награждения в номинациях «Первый клиент и первый платеж TezÖdə», «Оператор, принявший наибольшее количество платежей» и «Самый активный сотрудник по регистрации», отмечая заслуги ключевых участников проекта.