Зурабишвили увязала победу Украины с процветанием Грузии

Без победы Украины не будет прогресса и свободы Грузии. Борьба украинцев против России — это борьба за «нашу общую свободу». Как передает SOVA, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я хочу воспользоваться этим днем и пожелать Украине победы, потому что без победы Украины не будет прогресса и нашей свободы. Это наша совместная борьба за нашу свободу, и большое спасибо за это», — сказала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что 2024 год будет еще более решающим, поскольку Грузии необходимо догнать Украину и Молдову, которые приступят к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам главы государства, Грузия вместе с Украиной и Молдовой должна добиться открытия переговоров со всеми тремя странами «Ассоциированного трио» (Грузия - Украина - Молдова) о членстве в ЕС.

Зурабишвили также отметила, что 15 декабря, когда в ЕС примут решение по Грузии о том, предоставлять или нет стране статус кандидата в Евросоюз, ничего не заканчивается, но начинается более серьезный этап.