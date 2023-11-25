Катар считает, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС

Заявления Израиля о планах по уничтожению ХАМАС вызывают определенные вопросы, сказал премьер-министр Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, реализация этой цели еврейского государства вряд ли возможна: «Не понимаю, что именно они [Израиль] имеют в виду, когда говорят, что намерены уничтожить ХАМАС. Его нельзя просто так уничтожить. Согласны мы с боевиками или нет, но они — часть общества, проживающего в [секторе] Газа и на Западном берегу [реки Иордан]. Или речь идет о том, чтобы избавиться от их присутствия [только] в Газе? Весьма растяжимое определение [уничтожения]».

Аль-Тани добавил, что договоренности сторон о временной остановке боевых действий для обмена пленными — позитивный шаг, подчеркнув, что сделка может стать основой для поиска выхода из конфликта.