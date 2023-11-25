ОДКБ считает Армению своим «союзником»

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нет смысла делать «категоричные выводы» из отсутствия Еревана на сессии в Минске, заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано», - указал он.

«Насколько известно Секретариату [ОДКБ], причины отсутствия делегации Армении носили технический характер, - продолжил генсек. - В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации».