Пхеньян разместил войска и оружие у границы с Южной Кореей

Предположительно, Пхеньян пытается восстановить охранные посты, которые были демонтированы после заключения межкорейского военного соглашения в 2018 году, указали представители ВС Южной Кореи.

После частичной приостановки действия военного соглашения между Южной и Северной Кореями власти КНДР разместили войска и тяжелые вооружения в демилитаризованной зоне вблизи границы двух стран. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на вооруженные силы страны.

По их данным, тяжело вооруженные северокорейские солдаты с 24 ноября восстанавливали пост в нескольких местах. В настоящее время КНДР приводит в порядок несколько постов охраны, но ожидается, что будут восстановлены все из них, сообщил журналистам высокопоставленный представитель южнокорейской армии.

В Сеуле пообещали внимательно следить за действиями КНДР, чтобы обнаружить признаки готовящихся провокаций.

Тем временем в Пхеньяне заявили о продолжении запусков спутников и осуществлении своих суверенных прав, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД.

22 ноября стало известно, что Сеул приостановил действие части межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности. Решение принято в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Правительство также решило возобновить разведку и наблюдение на границе. Приостановка действия пункта 3 статьи 1 соглашения позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

Днем ранее КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, по информации ЦТАК, завершилась успешно. Сообщалось, что спутник «Маллиген-1» удалось вывести на орбиту, за происходящим следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

В 2018 году обе Кореи взорвали 10 из 11 охранных постов в демилитаризованной зоне в рамках соглашения о снижении напряженности и предотвращении случайных столкновений.