В ЦАХАЛ требуют: Полный вперед!

По словам старших офицеров запаса 36-й дивизии, «ХАМАС пытается остановить наземную операцию. Яхья Синвар уже понимает, что его судьба будет предрешена рано или поздно. Его преследуют ЦАХАЛ и ШАБАК. Поэтому сейчас он пытается спасти свою инфраструктуру и остальную часть руководства. Мы не должны давать ему такого шанса. Армия обороны Израиля должна и готова пойти до конца».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул об успешном освобождении заложников ХАМАС и обсудил с президентом США планы по дальнейшим действиям после окончания перемирия, включая задачу нейтрализации ХАМАС.

«Я разговаривал с президентом [США Джо] Байденом. Я сказал ему, что, когда истечет срок действия соглашения о прекращении огня, мы приложим все силы, чтобы реализовать наши цели: ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что Газа не вернется к тому, что было, и, конечно же, освободить всех наших похищенных. Я убежден, что мы справимся с этой задачей, потому что другого выбора у нас нет», — заявил израильский премьер.

В армии отдельно отметили, что палестинская группировка потеряла нескольких высокопоставленных командиров, а ее боевики пытаются воспользоваться текущим перемирием для поиска погибших.