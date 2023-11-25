В Украине рассказали о предателях в спецслужбах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что в рядах Службы безопасности Украины (СБУ) и других спецслужб работают предатели.

«Мы признаем, что нам не удалось очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», - сказал Данилов в интервью газете The Times.

Он упомянул дело против обвиняемого в госизмене бывшего начальника главного управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, которое сейчас рассматривается украинским судом как твердое доказательство того, что в спецслужбах страны есть предатели.

Секретарь СНБО заявил, что после объявления независимости в 1991 году власти Украины просто поменяли название КГБ на СБУ, из-за чего «метастазы КГБ остались».

Данилов также обвинил Россию в том, что она использует спящих агентов, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри и вбить клин между политическим и военным руководством страны, распространяя ложную информацию о трениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным.