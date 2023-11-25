Иран доволен отношениями с Азербайджаном
Ирано-азербайджанские отношения находятся на хорошем уровне. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
"Отношения с Азербайджаном находятся на хорошем уровне. Развиваются сотрудничество и диалог между Ираном и Азербайджаном в политической, экономической и военной сферах. Надеемся, это сотрудничество будет продолжаться в рамках общих интересов. Такая воля имеется у обеих сторон", — подчеркнул представитель МИД.
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