Арестович: Запад кинул Украину

По словам Арестовича, в этом заключается причина того, что ВСУ фактически прекратили наступление на фронте.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, ранее объявивший о планах баллотироваться на президентский пост, обвинил Запад в невыполнении обещаний о поставках оружия, необходимого для победы над Россией.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай кинул», — написал Арестович в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина «свою войну выиграла» в первые месяцы после российского вторжения, и ее уже тогда можно было бы закончить при достаточной поддержке со стороны Запада: «А потом началась другая война. И эту другую войну мы не могли выиграть без самолетов и дальнобойных ракет и в пять раз большего объема поставок для сухопутных войск. Всего этого не было. Мы заплатили огромную цену за это».

По его мнению, Запад снова собирается кинуть Украину, навязывая мирное соглашение с Россией.

«Общие контуры «сделки» (прости Господи) будут такими: ну, мы в вас столько вложили, а вы такие коррупционные и бестолковые, у вас не получилось, теперь оставьте Путину четыре области и ладушки. Так вот, меня эти ладушки не устраивают. Я против того, чтобы оплачивать кидок, длящийся с Будапештского меморандума, украинской кровью и нашими землями. И главный иск и главная нагрузка должна будет предъявлена тем, кто кинул нас в большую войну, пообещав полноценную поддержку, и оставив нас без нее. А наше руководство своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов нас кинуть, по сути, обеспечив надежный набор аргументов Большому Западу для оправдания этого кидка», — заявил Арестович.

Он отметил, что Украина находится в глубоко неудовлетворительном положении, однако сложившаяся ситуация дает стране возможности для «сильной контригры».

Арестович подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах, дальнобойных ракетах и увеличении объема поставок для сухопутных войск в пять раз. По его мнению, союзники Киева попытаются «навязать» мирное соглашение с Москвой, одним из условий которых станет признание «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей частью России.

Арестович выступил против этого.

Ранее источники NBC сообщали, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с руководством Украины возможности выхода на мирные переговоры с Россией. По словам собеседников издания, в ходе «деликатного» диалога в «весьма общих очертаниях» затрагивалась тема того, от чего Украине придется отказаться, чтобы достичь мира.