Ильхам Алиев в Учебно-тренировочном центре по дзюдо фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо после капитального ремонта, сообщает официальный сайт главы государства.
Министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в Учебно-тренировочном центре.
Было сообщено, что Учебно-тренировочный центр для национальных команд по олимпийским видам спорта был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Известный в свое время как Учебно-тренировочная база «Нефтчи» этот спортивный комплекс в 1997 году был переименован в Учебно-тренировочный центр для национальных команд. Теперь же комплекс будет продолжать свою деятельность как Учебно-тренировочный центр для национальных команд по дзюдо.
Было отмечено, что капитальный ремонт и строительные работы в центре проведены с высоким качеством и завершены в ноябре этого года. В спортивном сооружении, занимающем территорию общей площадью 2,2 гектара, создана вся необходимая инфраструктура. Здесь большой спортзал для женщин и подростков, где одновременно смогут тренироваться 60 спортсменов. В ходе капитального ремонта также заменено искусственное травяное покрытие стадиона длиной 96 и шириной 72 метра.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в основном здании.
Предусмотренный здесь для мужчин и юношей тренировочный зал сможет принимать одновременно 100 спортсменов. Все тренировочные залы в центре оснащены татами, соответствующими стандартам Международной федерации дзюдо. Зал физической подготовки в спортивном сооружении также отвечает самым высоким стандартам. В кабинетах тренеров созданы все условия для их продуктивной деятельности.
В Учебно-тренировочном центре есть современный отель на 28 мест. В нем есть все возможности для проживания и отдыха как спортсменов, так и тренеров. В основном здании созданы все условия для деятельности более 50 сотрудников. В ресторане спортсменам будут оказываться услуги на высоком уровне. В комплексе также предусмотрены условия для оздоровления спортсменов. Кабинет врача, физиотерапевтический и массажный кабинеты оснащены всеми необходимыми аппаратами и оборудованием для первичной реабилитации и лечения спортсменов.