Было сообщено, что Учебно-тренировочный центр для национальных команд по олимпийским видам спорта был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Известный в свое время как Учебно-тренировочная база «Нефтчи» этот спортивный комплекс в 1997 году был переименован в Учебно-тренировочный центр для национальных команд. Теперь же комплекс будет продолжать свою деятельность как Учебно-тренировочный центр для национальных команд по дзюдо.

Было отмечено, что капитальный ремонт и строительные работы в центре проведены с высоким качеством и завершены в ноябре этого года. В спортивном сооружении, занимающем территорию общей площадью 2,2 гектара, создана вся необходимая инфраструктура. Здесь большой спортзал для женщин и подростков, где одновременно смогут тренироваться 60 спортсменов. В ходе капитального ремонта также заменено искусственное травяное покрытие стадиона длиной 96 и шириной 72 метра.