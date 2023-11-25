Самвел Бабаян ответит на неудобные вопросы

Экс-командующий армянских сепаратистов Карабаха Самвел Бабаян явится 29 ноября в следственную комиссию Национального собрания Армении по изучению обстоятельств 44-дневной войны. Информацию об этом подтвердили в офисе Бабаяна.

Соответствующее уведомление Бабаяну направил глава комиссии Андраник Кочарян. Экс-командующий сепаратистов согласился ответить на вопросы членов парламентской структуры.

В течение 44-дневной войны Бабаян занимал пост секретаря совбеза бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

Отметим, ранее в комиссии побывал последний главарь карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян.