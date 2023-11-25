Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег за так называемые «блоки негатива» в Telegram-каналах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков. Сам он просил суд не приговаривать их к реальным срокам.

Сторона обвинения просила приговорить журналистку Баязитову и пиарщицу Ольгу Архарову к 14 и 13 годам колонии общего режима соответственно. Баязитова и Архарова находятся в СИЗО. Баязитова просила не арестовывать ее, поскольку у нее есть ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, и ей требуется постоянная помощь врачей.

Басманный суд Москвы приговорил журналистку и автора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к 5 годам по делу о вымогательстве в крупном размере, сообщает «Медиазона». Медиаменеджеру Ольге Архаровой назначили 4,5 года.

Ранее прокурор потребовал приговорить Ольгу Архарову и Александру Баязитову к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Архарову и Баязитову обвиняют в том, что они вымогали деньги у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Им вменяют п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила требование приговорить Баязитову к 14 годам колонии с делом другого журналиста Ивана Голунова. «14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста», — написала она в телеграм-канале.

Ивана Голунова в июне 2019 года задержали по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту и отправили под домашний арест. Журналист отвергал обвинения и утверждал, что преследование было связано с подготовкой им материала о связи сотрудников ФСБ со столичным похоронным бизнесом, в связи с чем ему подбросили найденные при обысках наркотики. Возбуждение дела против Голунова вызвало протесты, в итоге обвинения с журналиста были сняты. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «произволом». В декабре 2019-го он сообщил, что против полицейских, участвовавших в преследовании Голунова, заведены уголовные дела. Приговор в отношении них был вынесен в мае 2021 года. Они получили от 5 до 12 лет лишения свободы. Также суд обязал МВД выплатить Голунову 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба.

По этому делу также проходит медиаменеджер Инна Чурилова, она была администратором телеграм-каналов. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК (вымогательство). Она признала вину и раскаялась. Всех троих арестовали в августе прошлого года, Баязитову и Архарову отправили в СИЗО, Чурилову — под домашний арест (она заключила досудебное соглашение со следствием).

Депутат Госдумы Евгений Попов призывал рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест Баязитовой из-за проблем со здоровьем. Журналистка просила о домашнем аресте, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, она страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой.