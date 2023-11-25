Боррель разгневался на Израиль

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступил с резкой критикой в адрес Израиля из-за планов строительства новых поселений на Западном Берегу реки Иордан. Об этом он написал в соцсети X.

Боррель отметил, что "с ужасом узнал, что посреди войны Израиль выделяет новые средства на строительство новых незаконных поселений".

"Это не имеет ничего общего с самообороной и не сделает Израиль более безопасным. Поселения являются грубым нарушением международного гуманитарного права и самой большой угрозой безопасности Израиля", – написал Боррель в понедельник утром.

Международное сообщество вместе с палестинцами считает строительство поселений незаконным и нелегитимным, а также препятствием на пути к миру. Более 700 тыс. израильтян сейчас живут на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме – территориях, захваченных Израилем в 1967 году, которые палестинцы стремятся вернуть для своего будущего государства.