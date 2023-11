Боррель разгневался на Израиль

Боррель отметил, что "с ужасом узнал, что посреди войны Израиль выделяет новые средства на строительство новых незаконных поселений".

"Это не имеет ничего общего с самообороной и не сделает Израиль более безопасным. Поселения являются грубым нарушением международного гуманитарного права и самой большой угрозой безопасности Израиля", – написал Боррель в понедельник утром.

Международное сообщество вместе с палестинцами считает строительство поселений незаконным и нелегитимным, а также препятствием на пути к миру. Более 700 тыс. израильтян сейчас живут на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме – территориях, захваченных Израилем в 1967 году, которые палестинцы стремятся вернуть для своего будущего государства.

I’m appalled to learn that in the middle of a war, the Israeli gov is poised to commit new funds to build more illegal settlements.



This is not self-defence and will not make Israel safer. The settlements are grave IHL breach, and they are Israel’s greatest security liability.