В Бакинском славянском университете (БСУ) состоялась встреча со студентами-волонтерами, которые будут принимать участие в Международном фестивале STEAM Азербайджан - SAF 2023.

Ректор БСУ Анар Нагиев рассказал о волонтерском движении студентов и молодежи, а также о роли волонтерства в становлении современной азербайджанской молодежи.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов подчеркнул важность волонтерства, участия молодежи в общественной деятельности, а также приобретения различных навыков и опыта посредством этой деятельности.

В свою очередь, руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров проинформировал участников мероприятия об организации SAF 2023.

Встреча продолжилась тренингами для студентов.