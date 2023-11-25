Замминистра науки и образования встретился с волонтерами SAF 2023 фото
В Бакинском славянском университете (БСУ) состоялась встреча со студентами-волонтерами, которые будут принимать участие в Международном фестивале STEAM Азербайджан - SAF 2023.
Ректор БСУ Анар Нагиев рассказал о волонтерском движении студентов и молодежи, а также о роли волонтерства в становлении современной азербайджанской молодежи.
Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов подчеркнул важность волонтерства, участия молодежи в общественной деятельности, а также приобретения различных навыков и опыта посредством этой деятельности.
В свою очередь, руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров проинформировал участников мероприятия об организации SAF 2023.
Встреча продолжилась тренингами для студентов.