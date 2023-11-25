Турция поставляет России все больше товаров, которые можно использовать в военных целях

14:56

Экспорт в Россию из Турции гражданских товаров, используемых военными, таких как микрочипы и оптические прицелы, растет, что вызывает беспокойство США и ЕС, которые стремятся предотвратить попадание таких товаров на территорию страны, сообщает Financial Times.

Увеличение импорта в Турцию 45 гражданских материалов, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы ограничить способность Москвы оснащать свои вооруженные силы, что усиливает напряженность в отношениях между Анкарой и ее партнерами по НАТО. За первые девять месяцев этого года Турция отчиталась об экспорте 45 "приоритетных" товаров в Россию и бывшие советские республики, которые подозреваются в том, что они являются каналами поставок в Москву, на сумму $158 млн – это намного больше, чем в 2022 году. Средний показатель поставок таких товаров за 2015-21 годы составлял $28 млн.

Импорт Турцией приоритетных товаров из стран G7 в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами 2015-2021 годов и составил почти $500 млн. 45 категорий товаров, которые включают такие предметы, как микрочипы, коммуникационное оборудование и детали, в том числе оптические прицелы, подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании, направленному на предотвращение их ввоза в Россию. Но компании могут обойти эти ограничения, используя посреднические структуры для сокрытия конечных пунктов назначения. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон посетит Турцию на этой неделе, чтобы обсудить "усилия по предотвращению, пресечению и расследованию торговой и финансовой деятельности, которая способствует российским усилиям в войне против Украины".