Это решение вызвало падение цен на нефть, что может стать хорошей новостью для потребителей и бизнеса, особенно в условиях растущей инфляции и высоких затрат на энергоресурсы, говорится в материале.

На этой неделе незаметно для многих произошло важное событие: заседание ОПЕК+, принимающее решение о глобальных ценах на нефть, было отложено из-за внутренних разногласий. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Журнал пишет, что ОПЕК, основанная в 1960 году, долгие годы успешно контролировала мировые цены на нефть, поддерживая их на высоком уровне. Это приводило к увеличению энергетических расходов на Западе и способствовало обогащению режимов в странах-членах ОПЕК. Но нынешние разногласия между членами ОПЕК+ могут изменить эту динамику.

Слухи указывают на серьезные разногласия между основными игроками ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, которым необходимо поддерживать высокие цены на нефть для финансирования своих внутренних и внешних политических нужд. В то же время африканские страны-члены, такие как Ангола, Конго и Нигерия, стремятся снять ограничения на добычу нефти для развития своих экономик.

Цена на нефть марки Brent значительно снизилась после объявления о переносе запланированного заседания, торгуясь на уровне 79 долларов за баррель. Это заметно ниже по сравнению с приблизительной стоимостью в 92 доллара в октябре.

Журнал пишет, что падение цен на нефть после переноса заседания ОПЕК+ представляет собой важный поворотный момент. Это может снизить энергетические расходы на Западе и ослабить финансовое влияние режимов, зависимых от экспорта нефти. Одновременно это создает новые возможности для стран, увеличивающих собственное производство нефти, таких как Канада, Норвегия и США.

Падение цен на нефть особенно болезненно для России, ведущей войну в Украине. Россия, которая так и не смогла развить рыночную экономику и теперь столкнулась с жесткими западными санкциями, остается полностью зависимой от экспорта нефти. Несмотря на то что точные расходы России на военные действия остаются государственной тайной, по данным агентства Reuters, РФ удвоила свой оборонный бюджет до 100 млрд долларов, что составляет треть всех государственных расходов.

В материале отмечается, что в этой ситуации Западу следует переосмыслить свои отношения с теми членами ОПЕК, которые несут убытки от текущих договоренностей, и наладить с ними новые партнерские связи. Разногласия внутри ОПЕК могут служить интересам мирового сообщества, обеспечивая более справедливое и сбалансированное распределение энергоресурсов, утверждает издание.