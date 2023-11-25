Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:37

Сообщение РИА Новости о том, что Армения стала одним из крупнейших экспортеров виски в Россию, привлекло внимание многих СМИ, в том числе, и в Азербайджане. К сожалению, российское информационное агентство привело лишь статистику, за которой нет ответа на вопрос: с каких пор Армения стала производителем виски? Но попробуем разобраться. В январе-сентябре нынешнего года Армения в 2,5 раза увеличила поставки виски в Россию, став в итоге пятым по значимости экспортером этого алкогольного напитка в РФ, оставив позади Испанию. Объем армянского виски, ввезенного в Россию за три квартала 2023 года в Россию, составил 262,5 миллиона долларов (рост в четыре раза).

Но вот что любопытно: прямой экспорт виски непосредственно из Армении составил лишь 5,6 миллиона долларов. А вот большая его часть на 190,6 миллиона долларов попала в Россию из… Латвии и Литвы, которые, в свою очередь, нарастили поставки виски на российский рынок, соответственно, в 6 и 9 раз. Остается лишь поинтересоваться: почему армянский виски поступает на рынок России не прямым путем, а через третьи страны, которые, скажем прямо, никогда не испытывали к России сколько-нибудь дружественных чувств? Не говоря уже о том, что сама Армения является членом Евразийского экономического союза с едиными таможенными правилами для всех членов организации и имеет при торговле с Россией довольно много льгот. Вопрос этот адресован не статистическим структурам России и Армении, а совсем к другим органам. Наверняка кто-то возразит, что реэкспорт (а речь идет именно о нем) – обычная по нашим временам сделка, в которой нет ничего криминального. Но как в таком случае объяснить, почему Армения, называющая себе страной-производителем виски, экспортирует почти 95 процентов произведенного продукта через третьи страны? Причем не в отдельно взятом случае, а системно?

К тому же, если раньше, когда экспорт по документам шел в Россию транзитом через Латвию или Литву, выгода продавца или покупателя оставалась не до конца ясной, то теперь, когда третьи страны являются конечной точкой, откуда осуществляются поставки в Россию, все окончательно запуталось. Впрочем, по сути своей логистическая цепочка не поменялась, незначительно изменился лишь документооборот. Причем по понятной причине – как правило, зарубежные поставщики, предпочитая не играть игры с санкционным режимом, указывают в качестве финального пункта доставки не Россию, а третью сторону. Но это относится к поставщикам из дальнего зарубежья, а не из Армении, которая по-прежнему входит во все постсоветские структуры, в том числе, ЕАЭС. К тому же Армения научилась без проблем преодолевать все барьеры для поставок в Россию товаров двойного назначения, против чего, собственно, Запад и ввел ограничения. Но если учесть, что виски – это не чипы или продукт двойного назначения, то становится непонятно, зачем армянам понадобилось продавать его в Россию через третьи страны?

Понятно, что россияне ценят хорошие спиртные напитки, и виски в этой стране всегда пользовались спросом. Однако в последнее время в связи с войной в Украине основные производители качественного виски – Шотландия, Ирландия, США и Канада - избегают поставок в Россию. Да и покупательная способность россиян уже не та, что была, так что, большей части населения этой страны качественные, а потому очень дорогие сорта виски уже не по карману. Вот и заполняют освободившуюся нишу дешевое пойло из других стран. Которое, к тому же, для минимизации транспортных расходов, завозится в Россию самым коротким маршрутом. Но в таком случае, почему армяне чешут правое ухо левой рукой, завозя в Россию «свой» виски через Литву и Латвию? Даже учитывая, что реэкспорт не облагается таможенными пошлинами, они все равно несут дополнительные расходы, связанные с платой за разгрузку и погрузку, а также за хранение в складах третьих странах. Утверждать, что литовцы и латыши банально обдурили армян, было бы неправильно - последние сами кого хочешь обведут вокруг пальца.