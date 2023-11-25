Что за виски продает Армения в Россию? Мы увидели подводные рифы
Сообщение РИА Новости о том, что Армения стала одним из крупнейших экспортеров виски в Россию, привлекло внимание многих СМИ, в том числе, и в Азербайджане. К сожалению, российское информационное агентство привело лишь статистику, за которой нет ответа на вопрос: с каких пор Армения стала производителем виски?
Но попробуем разобраться.
В январе-сентябре нынешнего года Армения в 2,5 раза увеличила поставки виски в Россию, став в итоге пятым по значимости экспортером этого алкогольного напитка в РФ, оставив позади Испанию. Объем армянского виски, ввезенного в Россию за три квартала 2023 года в Россию, составил 262,5 миллиона долларов (рост в четыре раза).
Но вот что любопытно: прямой экспорт виски непосредственно из Армении составил лишь 5,6 миллиона долларов. А вот большая его часть на 190,6 миллиона долларов попала в Россию из… Латвии и Литвы, которые, в свою очередь, нарастили поставки виски на российский рынок, соответственно, в 6 и 9 раз.
Остается лишь поинтересоваться: почему армянский виски поступает на рынок России не прямым путем, а через третьи страны, которые, скажем прямо, никогда не испытывали к России сколько-нибудь дружественных чувств? Не говоря уже о том, что сама Армения является членом Евразийского экономического союза с едиными таможенными правилами для всех членов организации и имеет при торговле с Россией довольно много льгот. Вопрос этот адресован не статистическим структурам России и Армении, а совсем к другим органам.
Наверняка кто-то возразит, что реэкспорт (а речь идет именно о нем) – обычная по нашим временам сделка, в которой нет ничего криминального. Но как в таком случае объяснить, почему Армения, называющая себе страной-производителем виски, экспортирует почти 95 процентов произведенного продукта через третьи страны?
Причем не в отдельно взятом случае, а системно?
К тому же, если раньше, когда экспорт по документам шел в Россию транзитом через Латвию или Литву, выгода продавца или покупателя оставалась не до конца ясной, то теперь, когда третьи страны являются конечной точкой, откуда осуществляются поставки в Россию, все окончательно запуталось.
Впрочем, по сути своей логистическая цепочка не поменялась, незначительно изменился лишь документооборот. Причем по понятной причине – как правило, зарубежные поставщики, предпочитая не играть игры с санкционным режимом, указывают в качестве финального пункта доставки не Россию, а третью сторону. Но это относится к поставщикам из дальнего зарубежья, а не из Армении, которая по-прежнему входит во все постсоветские структуры, в том числе, ЕАЭС. К тому же Армения научилась без проблем преодолевать все барьеры для поставок в Россию товаров двойного назначения, против чего, собственно, Запад и ввел ограничения.
Но если учесть, что виски – это не чипы или продукт двойного назначения, то становится непонятно, зачем армянам понадобилось продавать его в Россию через третьи страны?
Понятно, что россияне ценят хорошие спиртные напитки, и виски в этой стране всегда пользовались спросом. Однако в последнее время в связи с войной в Украине основные производители качественного виски – Шотландия, Ирландия, США и Канада - избегают поставок в Россию. Да и покупательная способность россиян уже не та, что была, так что, большей части населения этой страны качественные, а потому очень дорогие сорта виски уже не по карману. Вот и заполняют освободившуюся нишу дешевое пойло из других стран. Которое, к тому же, для минимизации транспортных расходов, завозится в Россию самым коротким маршрутом.
Но в таком случае, почему армяне чешут правое ухо левой рукой, завозя в Россию «свой» виски через Литву и Латвию? Даже учитывая, что реэкспорт не облагается таможенными пошлинами, они все равно несут дополнительные расходы, связанные с платой за разгрузку и погрузку, а также за хранение в складах третьих странах. Утверждать, что литовцы и латыши банально обдурили армян, было бы неправильно - последние сами кого хочешь обведут вокруг пальца.
По всей видимости, переправляя свою продукцию через страны Евросоюза, армянские производители виски пытаются таким образом «облагородить» его крайне низкое качество. О чем, собственно, пишет российские издания, утверждая, что армянский виски изготовляется путем купажирования высококачественных солодовых и зерновых сортов, выдержанных в бочках из черного карабахского дуба, который, как и многое другое, был незаконно вывезен из Азербайджана в годы оккупации. Проблема в том, что именно это дерево армяне используют в производстве коньяка. Потому-то, собственно, армянский виски по вкусу напоминает бренди.
Впрочем, что вообще можно ожидать от армянского виски, если его выпускает компания «Алекс Григ», принадлежащая депутату парламентской фракции Республиканской партии Армении Самвелу Алексаняну, сомнительная слава которого в прямом смысле слова подмочена нелегальным производством и подделкой брендов российской водки.
Об чем, кстати, пишут именно армянские источники…