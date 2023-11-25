Вагиф Хачатрян собирается обжаловать свой приговор

Подана апелляционная жалоба на решение суда по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований, сообщила азербайджанским СМИ адвокат Хачатряна Радмила Абилова.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Хачатряна к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.