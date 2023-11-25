Китай отрицает слухи о секретном сотрудничестве с РФ

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать слухи о том, что Китай и Россия хотят совместно построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной частью РФ, назвав эти сведения «ложными».

«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», — заявил дипломат.

Информацию о том, что такие планы якобы имеются, ранее распространило издание The Washington Post, сославшись на источники в украинских службах безопасности. Говорилось также о том, что Россия и Китай провели по этому поводу секретные переговоры.