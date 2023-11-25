Государственная служба специальной связи и информационной безопасности заявила о выявлении фишинговых атак армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.

Как заявили в Службе, хакеры обманывают граждан, создавая веб-сайты, занимающиеся якобы продажей билетов в различные театры. Таким образом, они получают доступ к информации о банковских картах, присваивают денежные средства.

«Призываем граждан быть бдительными, приобретать билеты только в официальных точках продаж и на официальных сайтах продаж», - говорится в обращении.