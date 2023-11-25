В Баку во Дворце Гейдара Алиева 5 декабря в 20:00 состоится концерт дуэта - исполнителей мугама, отца и дочери – всемирно известного, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой под названием "Лейли и Я".

Представление по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" пройдет в сопровождении оркестра Etnoklass под управлением Турала Мамедли.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн.