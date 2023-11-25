В Азербайджане корью заразились восемь студентов одного университета

Студенты Азербайджанского технического университета заразились корью. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Всего заболевание было обнаружено у восьми студентов, они изолированы. В настоящее время заболевшие чувствуют себя хорошо и продолжат занятия после окончания инкубационного периода, отметили в университете.

Также студентам, которых не вакцинировали от кори в детстве, рассказали о важности вакцинации.

Следует отметить, что за последний месяц вспышки кори были выявлены в большинстве регионов республики, включая Баку, Шеки, Кюрдамир, Мингячевир, Джалилабад, Загаталу. Корь была обнаружена у трех студентов Джалилабадского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета и у одного студента Азербайджанского университета архитектуры и строительства.