В турецком Османгази произошел занимательный инцидент, в результате которого 33-летняя Гюлесер К. вытолкнула своего мужа Ючеля У. из окна их квартиры на втором этаже. Поводом для этого стало подозрение в неверности, передает Hürriyet.

Ссора, приведшая к инциденту, началась вечером в их доме. После ожесточенного спора Гюлесер К., обвиняя мужа в измене, вытолкнула его из окна. Ючель У. упал с высоты нескольких метров и, корчась от боли, стал просить о помощи у соседей. Гюлесер К. подошла к лежащему на земле мужу с ножом в руке, продолжая высказывать ему упреки.

Во время инцидента Гюлесер К. также выразила свое недовольство соседям, которые записывали происходящее на свои телефоны, закричав: "Это цена за неверность, будьте мужчинами, заботьтесь о своих женах".

В своих показаниях Гюлесер К. утверждала, что Ючель У. сам бросился в окно, в то время как Ючель У. утверждал, что его вытолкнула жена.