Финляндия не будет давать убежище для приехавших из России

Правительство Финляндии готовится в ближайшее время остановить прием запросов на предоставление убежища от людей, переходящих границу с Россией. Об этом написала крупнейшая местная газета Helsingin Sanomat.

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы решение по этому предложению было принято как можно скорее», — пишет газета.

Как отмечает издание, министр финансов Финляндии Риикка Пурра в воскресенье написала в своем блоге: «У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут».

Напомним, что 18 ноября власти Финляндии закрыли на три месяца четыре КПП на юго-восточной границе из-за наплыва беженцев, проникающих в страну с российской стороны. 22 ноября и до 23 декабря были закрыты еще три КПП. Работает только один переход, самый северный - «Рая-Йоосеппи».