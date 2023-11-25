Всемирный банк бьет тревогу: Азербайджанские порты не смогут работать

Если тенденция падения уровня воды в Каспийском море сохранится и после 2023 года, то производственные мощности портов, в частности, портов Актау и Алят, окажутся под угрозой, говорится в специальном отчете Всемирного банка.

Как говорится в информации, в настоящее время уровень воды в море особенно низкий, что увеличивает проблемы, связанные с судоходством на подходах к портам и работой судов у причалов.

«Многие суда на Каспии уже не могут работать на полную мощность», - подчеркивается в отчете.