В НАТО сделали неутешительное заявление по Украине обновлено 17:42
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал ситуацию на украинском фронте как "очень сложную". По его словам, несмотря на контрнаступление Вооруженных сил Украины, заметных изменений на линии фронта не произошло, передают украинские СМИ.
Столтенберг сделал это заявление в понедельник перед началом встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Он указал, что наиболее тяжелая обстановка складывается на востоке Украины.
"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась", — сказал он.
Генсек НАТО также выразил мнение, что российская армия терпит значительные потери как в человеческих ресурсах, так и в военной технике, и это является важным достижением украинских вооруженных сил.
"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые терпит российская армия. Линия фронта не очень сильно изменилась. Если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в возможностях, то это будет существенным достижением. Украинские военные оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", — подчеркнул генсек НАТО.
*** 16:23
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне МИД, которое пройдет 29 ноября, заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он заявил, что на этой встрече НАТО еще раз подтвердит свою долгосрочную поддержку Украине. Генсек НАТО отметил, что Украина заставила Россию понести большие потери в этом году.
«Украина освободила больше половины территорий, оккупированных Россией. В то же время Россия ослаблена в политическом, военном и экономическом отношении. Украина продолжает храбро сражаться, и мы продолжаем ее поддерживать», - отметил генсек.
Столтенберг также призвал Иран остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке.
«Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации», - сказал он, отметив, что Иран должен повлиять на них.
Столтенберг отметил, что действия проиранских сил осуществляются на фоне широкого присутствия НАТО на Ближнем Востоке, в том числе, в рамках миссии альянса по наращиванию своего потенциала в Ираке.