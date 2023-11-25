Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал ситуацию на украинском фронте как "очень сложную". По его словам, несмотря на контрнаступление Вооруженных сил Украины, заметных изменений на линии фронта не произошло, передают украинские СМИ.

Столтенберг сделал это заявление в понедельник перед началом встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Он указал, что наиболее тяжелая обстановка складывается на востоке Украины.

"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась", — сказал он.

Генсек НАТО также выразил мнение, что российская армия терпит значительные потери как в человеческих ресурсах, так и в военной технике, и это является важным достижением украинских вооруженных сил.

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые терпит российская армия. Линия фронта не очень сильно изменилась. Если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в возможностях, то это будет существенным достижением. Украинские военные оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", — подчеркнул генсек НАТО.