27 ноября Иран торжественно спустил на воду новый эсминец «Дильман». На торжественном открытии Багери подчеркнул, что несмотря на санкции, Иран смог построить этот современный эсминец. Начальник Генштаба отметил, что эсминец, созданный иранскими учеными и инженерами, стал символом "надежды и предвестником будущего развития и прогресса страны".

Генерал Багери также заявил, что ввод в строй эсминца «Дильман» на Каспийском море повысит уровень безопасности на севере Ирана и способствует расширению сотрудничества с вооруженными силами других государств региона. Он подчеркнул дружественные отношения Ирана с прибрежными странами Каспийского моря и отметил, что новый эсминец будет обеспечивать безопасность как для Ирана, так и для соседних стран.

«Со всеми прибрежными странами Каспийского моря у нас дружественные отношения. Эсминец «Дильман» обеспечит безопасность Ирана и соседних стран на Каспии», — заявил Багери.