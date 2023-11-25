Лавров заявил, что США посещают Центральную Азию без должного уважения

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «наглостью» визиты посланников США и ЕС в Центральную Азию с требованием следовать санкциям против России.

«Сейчас ездят по Центральной Азии официально назначенные посланники по санкциям из Америки, из Евросоюза, из Англии. Ездят и публично говорят: «Вы в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), в СНГ, в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества), но вы должны выполнять наши санкции». Вот это, по-моему, просто наглость», - сказал он.

Лавров заявил, что эти западные государства «могли бы действовать хитрее, чуть уважительнее»: «Они же унижают соответствующие страны.