Минспорта представляет: премьера фильма о Гурбане Гурбанове

Сегодня в киноцентре «Низами» состоится премьера художественного фильма Stadionlar səssiz olanda («Когда молчат стадионы»), посвященная жизни и карьере лучшего бомбардира в истории футбольной сборной Азербайджана и самого титулованного тренера страны Гурбана Гурбанова.

Спортивная драма была снята при поддержке Министерства молодежи и спорта. С 30 ноября фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах.

В фильме рассказывается о жизни, футбольной и тренерской карьере Гурбана Гурбанова, начиная с 1980-х годов и заканчивая попаданием возглавляемого им «Карабаха» в Лигу чемпионов.

Режиссер фильма – Али-Саттар Гулиев.