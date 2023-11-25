В городе Юйлинь (Китай) произошел трагический инцидент, в результате которого погиб пастух, передает турецкий портал Haberler.

Тело мужчины было обнаружено в сарае. В ходе расследования, инициированного после обнаружения тела, правоохранительные органы изучили записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что пастух стал жертвой атаки одного из баранов.

Видеозапись показывает, как баран неоднократно бодает человека. В результате полученных травм пастух упал и остался лежать без движения. Смерть наступила вскоре после этого из-за кровоизлияния в мозг. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а ролик в короткие сроки стал одним из самых просматриваемых в турецком сегменте интернета.