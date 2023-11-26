Министр Бабаев выступил с рядом заявлений

По словам министра, до конца года цели программы на этот год будут полностью выполнены: «В следующем году эта программа будет продолжена».

За последние три года в Азербайджане льготникам предоставлено около 5 500 квартир, в 2023 году планируется предоставить 1 500 квартир и домов. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике.

Говоря о пенсионном возрасте в Азербайджане, Бабаев сказал, что сегодня этот возраст в Азербайджане составляет 65 лет - для мужчин и 63 с половиной - для женщин. Они будут уравниваться путем увеличения женского пенсионного возраста на шесть месяцев каждый год в соответствии с изменением, внесенным в закон «О трудовой пенсии» в 2017 году.

Сахиль Бабаев также сказал, что сегодня медианная пенсия в Азербайджане достигла 360 манатов. По его словам, данный показатель в 2,5 раза больше, чем 3-4 года назад: «Это считается достаточно хорошей динамикой».

Министр труда и социальной защиты населения также прокомментировал вопрос непредоставления государством жилья лицам, приобретающим жилье по ипотечному кредиту. Он отметил, что при выдаче жилья гражданам льготных категорий за основу берется принцип очередности. «Установление очередности на получение жилья регулируется местными органами исполнительной власти. Требование законодательства заключается в том, что при принятии льготника на жилищный учет принимается во внимание площадь жилья, находящегося в его собственности. Если площадь жилья меньше учетной нормы, государством может быть предоставлена дополнительная жилая площадь. На сегодняшний день мы смогли предоставить 14 150 квартир. Эта цифра в разы больше, если учесть шехидов, инвалидов I и II Карабахских войн. Исключение этого требования из Жилищного кодекса может привести к тому, что некоторым будет выдана вторая или даже третья квартира, при том, что наиболее нуждающиеся в жилье все еще будут ждать своей очереди», - сказал он.

Бабаев также сказал, что в Азербайджане 64% пенсионеров получают пенсию по возрасту, 24% - по инвалидности, 12% - по потере кормильца.

Министр заметил, что в Минтруда поступает много вопросов в связи с адресной социальной помощью, и что он против понятия «сидеть дома и получать социальную помощь»: «Цель адресной социальной помощи в другом. Государство руководствуется принципами, согласно которым, когда заработка работающих людей недостаточно, государство оплачивает эту разницу».

Бабаев также указал, что в Азербайджане поэтапно будет увеличен размер единовременного пособия на похороны и пособия на рождение ребенка: «За последние 4 года пособия по рождению ребенка и на похороны увеличены в пять раз. Эта тенденция будет продолжена. Этот вопрос будет рассматриваться в каждом пакете социальных реформ».