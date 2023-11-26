Москва «получила сигнал из Еревана»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ и формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает портал Alphanews.

По его словам, в Москве «получили сигнал из Еревана», что Пашинян собирается приехать в Петербург в конце декабря.