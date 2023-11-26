Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:48

Фотография, опубликованная на первой странице Washington Post, как нельзя более красноречиво отражает драматическую ситуацию, в которой оказался Белый дом. На ней прямо перед зданием резиденции американского президента — десятки больших белых пакетов, которые, очевидно, символизируют погибших людей, каждый - с розой наверху. А сзади — большой транспарант: «Байден: прекращение огня прямо сейчас». «Нападение ХАМАС и реакция Израиля взбудоражили команду Байдена как ничто другое во время его президентства», - пишет столичное издание.

Война между Израилем и ХАМАС расколола американское общество на тех, кто целиком и полностью поддерживает Израиль, и сторонников «угнетенных палестинцев». Но она привела и к беспрецедентному расколу и внутри самой администрации президента Джо Байдена. В начале этого месяца группа из 20 «переживающих серьезный стресс» сотрудников администрации запросила встречу с главными советниками президента. Их интересовали три вопроса: какие усилия предпринимает команда главы государства, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения сектора Газа, каков в целом месседж президента в отношении этого конфликта и каково его видение послевоенной ситуации в этом регионе. Три советника Байдена, участвовавшие во встрече, терпеливо выслушали все претензии и критику своих сотрудников, которые подчас вели разговор на повышенных эмоциональных тонах, но старались не вступать в перепалку. Кроме всего прочего, они стремились ни в коем случае не осуждать действия Израиля, чтобы не подставлять своего президента.

Симпатия хозяина Белого дома к Израилю имеет глубокие корни. Байден часто вспоминает свою встречу в 1973 году с Голдой Меир, которая помогла ему понять, в каких тяжких условиях еврейское государство борется за свое выживание. Однако значительной части молодых сотрудников Белого дома, которые, в отличие от возрастных стафферов, занимают пропалестинские позиции, такие сентиментальные воспоминания их босса чужды. Как говорят в США, президента следует не критиковать, а ему надо «отдать кредиты» за то, что он при всех его симпатиях к Израилю принимает во внимание и палестинский фактор. Его политику по отношению к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в США называют «объятиями медведя». Имеется в виду, вероятно, что при самом доброжелательном отношении Байден значительно сковывает движения израильского лидера тем, что настаивает на максимально осторожном проведении операции ЦАХАЛ в густонаселенных районах Газы. Примером участия президента в разблокировании конфликта были усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу через Египет – ежедневно число фур с продуктами и медицинской помощи достигает сотни.

А в конце октября Байден выступил с заявлением, которое ему быстро пришлось дезавуировать. До этого он выразил сомнение в правдивости тех цифр о жертвах среди гражданского населения, которые предоставил ХАМАС. Однако на встрече с пятью известными мусульманами-американцами ему были предоставлены сведения из самых разных источников, включая свидетельство одной женщины, которая потеряла 100 членов своей семьи. И тогда Байден был вынужден извиниться. «Я сам расстроен, - сказал он. - Я действительно не знал, что палестинцы говорят правду о своих погибших». Но это извинение не произвело впечатления на сторонников Палестины, среди которых многочисленные студенты университетов, влиятельные правозащитные группы и даже еврейские организации.

Часть сотрудников Белого дома советовала своему боссу не говорить о том, что он видел трупы израильских детей, обезглавленных террористами ХАМАС. Со своей стороны вице-президент Камала Харрис предложила Байдену включить в одну из его речей упоминание о том, как после теракта «Аль-Каиды» в сентябре 2001 года американские власти в течение многих лет боролись против исламофобии и ненависти против мусульманских и арабских сообществ. Это предложение Харрис Байден принял, а предупреждение других сотрудников о том, чтобы он не упоминал обезглавленных детей, проигнорировал. Согласитесь, это уже было бы перебором и нарушением субординации - диктовать президенту, что ему говорить, а что нет. Белый дом испытывает сильное влияние со стороны влиятельных израильских лоббистских организаций. Но он также не может игнорировать и голоса избирателей-арабов. Связано это во многом со стремительно меняющейся демографией. В таких штатах, которые определяют результаты выборов, как, например, Мичиган, сложились довольно многочисленные арабские сообщества. И это заставляет демократов изменять канонам политической мудрости.