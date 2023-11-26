Раскол в Белом доме: советники Байдена за Палестину новый поворот
Фотография, опубликованная на первой странице Washington Post, как нельзя более красноречиво отражает драматическую ситуацию, в которой оказался Белый дом. На ней прямо перед зданием резиденции американского президента — десятки больших белых пакетов, которые, очевидно, символизируют погибших людей, каждый - с розой наверху. А сзади — большой транспарант: «Байден: прекращение огня прямо сейчас».
«Нападение ХАМАС и реакция Израиля взбудоражили команду Байдена как ничто другое во время его президентства», - пишет столичное издание.
Война между Израилем и ХАМАС расколола американское общество на тех, кто целиком и полностью поддерживает Израиль, и сторонников «угнетенных палестинцев». Но она привела и к беспрецедентному расколу и внутри самой администрации президента Джо Байдена.
В начале этого месяца группа из 20 «переживающих серьезный стресс» сотрудников администрации запросила встречу с главными советниками президента. Их интересовали три вопроса: какие усилия предпринимает команда главы государства, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения сектора Газа, каков в целом месседж президента в отношении этого конфликта и каково его видение послевоенной ситуации в этом регионе.
Три советника Байдена, участвовавшие во встрече, терпеливо выслушали все претензии и критику своих сотрудников, которые подчас вели разговор на повышенных эмоциональных тонах, но старались не вступать в перепалку. Кроме всего прочего, они стремились ни в коем случае не осуждать действия Израиля, чтобы не подставлять своего президента.
Симпатия хозяина Белого дома к Израилю имеет глубокие корни. Байден часто вспоминает свою встречу в 1973 году с Голдой Меир, которая помогла ему понять, в каких тяжких условиях еврейское государство борется за свое выживание. Однако значительной части молодых сотрудников Белого дома, которые, в отличие от возрастных стафферов, занимают пропалестинские позиции, такие сентиментальные воспоминания их босса чужды.
Как говорят в США, президента следует не критиковать, а ему надо «отдать кредиты» за то, что он при всех его симпатиях к Израилю принимает во внимание и палестинский фактор. Его политику по отношению к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в США называют «объятиями медведя». Имеется в виду, вероятно, что при самом доброжелательном отношении Байден значительно сковывает движения израильского лидера тем, что настаивает на максимально осторожном проведении операции ЦАХАЛ в густонаселенных районах Газы. Примером участия президента в разблокировании конфликта были усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу через Египет – ежедневно число фур с продуктами и медицинской помощи достигает сотни.
А в конце октября Байден выступил с заявлением, которое ему быстро пришлось дезавуировать. До этого он выразил сомнение в правдивости тех цифр о жертвах среди гражданского населения, которые предоставил ХАМАС. Однако на встрече с пятью известными мусульманами-американцами ему были предоставлены сведения из самых разных источников, включая свидетельство одной женщины, которая потеряла 100 членов своей семьи.
И тогда Байден был вынужден извиниться. «Я сам расстроен, - сказал он. - Я действительно не знал, что палестинцы говорят правду о своих погибших».
Но это извинение не произвело впечатления на сторонников Палестины, среди которых многочисленные студенты университетов, влиятельные правозащитные группы и даже еврейские организации.
Часть сотрудников Белого дома советовала своему боссу не говорить о том, что он видел трупы израильских детей, обезглавленных террористами ХАМАС. Со своей стороны вице-президент Камала Харрис предложила Байдену включить в одну из его речей упоминание о том, как после теракта «Аль-Каиды» в сентябре 2001 года американские власти в течение многих лет боролись против исламофобии и ненависти против мусульманских и арабских сообществ. Это предложение Харрис Байден принял, а предупреждение других сотрудников о том, чтобы он не упоминал обезглавленных детей, проигнорировал.
Согласитесь, это уже было бы перебором и нарушением субординации - диктовать президенту, что ему говорить, а что нет.
Белый дом испытывает сильное влияние со стороны влиятельных израильских лоббистских организаций. Но он также не может игнорировать и голоса избирателей-арабов. Связано это во многом со стремительно меняющейся демографией. В таких штатах, которые определяют результаты выборов, как, например, Мичиган, сложились довольно многочисленные арабские сообщества. И это заставляет демократов изменять канонам политической мудрости.
На одной из встреч в Белом доме с американскими палестинцами те предупредили, что Байден может потерять голоса арабов и мусульман из-за своего подхода к конфликту Израиля и ХАМАС. А на другой встрече один из палестинских активистов прямо заявил, что его организация начинает кампанию, чтобы убедить своих членов не голосовать за Байдена на выборах 2024 года.
Впрочем, он сказал, что за Дональда Трампа они также голосовать не будут, потому что ему не могут простить его попытки запретить иммиграцию в США представителей семи мусульманских стран.
Так что активное участие президента Байдена в попытках урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС может выйти ему боком на выборах. И чем дальше будет длиться эта война (как считают в Израиле, она может растянуться на год), тем слабее будут позиции президента. Тем более, что дальнейшие шаги Израиля по нейтрализации террористов не слишком просматриваются. «У них (еврейского государства) нет другой стратегии, которая не принесла бы новые смерти палестинцев в Газе, и они будут продолжать ее и в южной части сектора, - говорит на условиях анонимности один из советников Байдена.—Я не знаю, как они смогут это делать там, где проживает два с лишним миллиона человек».