Боец ММА Тороян похитил и убил жену бизнесмена

На прошлой неделе в Новороссийске похитили жену одного из местных бизнесменов. SHOT сообщил, что утром пятницы женщина поехала на тренировку в спортзал, но домой так и не вернулась. К моменту, когда занятия должны были закончиться, она перестала выходить на связь. Супруг-предприниматель забил тревогу и обратился в полицию.

Спустя двое суток женщина была найдена мертвой в лесу неподалеку от кладбища. На ее теле правоохранители зафиксировали множественные ножевые ранения.

Подозреваемых в совершении похищения и последующего убийства задержали в тот же день. Выяснилось, что жену бизнесмена украли по пути в спортзал трое мужчин: 29-летний боец ММА Карен Тороян, его подельники 30-летний Ридван Алиев и 33-летний Ашот Агаян.