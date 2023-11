Согласно этим данным, российские потери в ноябре составили в среднем 931 человек в сутки, что является, вероятно, самым высоким показателем за все время войны. До этого, пишет разведка, «самым смертоносным месяцем» для России был март 2023 года, когда российские войска, наступая на Бахмут, в среднем теряли 776 человек в день.

«За последние шесть недель Россия, вероятно, понесла одни из самых тяжелых потерь за все время войны. Эти потери во многом обусловлены наступлением российских войск на Авдеевку», — говорится в обзоре.

Сколько военных погибли с начала российского вторжения в Украину, точно неизвестно. В ноябре 2023 года журнал The Economist писал, что американские чиновники оценивают потери ВСУ примерно в 190 тысяч военнослужащих, включая не менее 70 тысяч погибших. До этого о потерях сторон со ссылкой на американских чиновников писала газета The New York Times. По ее данным, Россия потеряла до 120 тысяч военнослужащих погибшими и еще 170-180 тысяч ранеными. Потери Украины, по данным NYT, составили около 70 тысяч убитыми и от 100 до 120 тысяч ранеными.