Суд оправдал приговоренного к 10 годам Исмаилова

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба Эльшана Исмаилова, приговоренного к 10 годам лишения свободы по обвинению в присвоении путем мошенничества более 2 миллионов манатов бизнесмена Фахраддина Фейзиева, владельца отеля Clear.

Как стало известно haqqın.az, адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный невиновен. Сам Исмаилов также заявил о своей невиновности и попросил суд вынести ему оправдательный приговор.

Судьи под председательством Эмина Мехтиева сочли жалобу защиты Исмаилова обоснованной. Суд пришел к выводу, что доказательств, подтверждающих виновность подсудимого, недостаточно. На этом основании в отношении Исмаилова было вынесено оправдательное решение. Его освободили в зале суда.

Согласно обвинению, Эльшан Исмаилов, пообещав Фейзиеву открыть бизнес в Дубае, получил от него 2,3 миллиона манатов. Обещания своего он не сдержал. Кроме того, Исмаилов дал подобное обещание другому лицу и таким же образом присвоил 1,5 миллиона манатов. Ему было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 10 годам лишения свободы.