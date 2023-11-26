Симоньян благодарит «всех причастных» к приговору российской журналистке

Глава телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян поблагодарила «всех причастных» к приговору, вынесенному сегодня журналистке Александре Баязитовой и медиаменеджеру Ольге Архаровой. Об этом пишет The Insider.

По ее словам, без вмешательства лиц, которые предпочли остаться анонимными, фигуранток дела приговорили бы к гораздо более длительным срокам заключения. «Баязитова и Архарова получили 5 и 4,5 года. То есть могут выйти по УДО через год-два. Спасибо всем причастным. В первую очередь, тем, которые «не хотят, чтобы их портрет печатали в газете «Правда». Без вас было бы 14».

Сторона обвинения просила приговорить Баязитову и Архарову к 14 и 13 годам колонии общего режима соответственно. Женщины обвиняются в вымогательстве денег за так называемые «блоки негатива» в Telegram-каналах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков. Сам он просил суд не приговаривать их к реальным срокам.