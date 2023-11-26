В России узбеки и таджики «не поделили кран». Итог - депортация видео
В Краснодаре на стройке конфликт между мигрантами-строителями превратился в массовую драку, передает издание Migrant.uz.
Видео инцидента, опубликованное в телеграм-каналах, показывает, как участники конфликта, предположительно «узбеки и таджики» из различных бригад, вступили в стычку из-за несогласованного использования крана.
По словам представителя полиции, проводится проверка на основе опубликованных видеоматериалов. В соцсетях сообщается о задержанных 166 человек, часть которых будет депортирована домой.