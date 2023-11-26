Спустя почти 10 лет золото скифов вернулось в Украину

«Радио Свобода» передает, что это стало возможным в результате решений нидерландских судов, постановивших, что коллекция не должна быть возвращена в аннексированный Крым, а быть передана властям Украины.

Коллекция скифского золота, ранее хранившегося в музеях Крыма, вернулась в Украину после почти 10 лет пребывания в Нидерландах.

О том, что коллекция уже в Украине, сообщил Национальный музей истории Украины. Именно эта организация будет теперь отвечать за хранение экспонатов - как сообщают украинские власти, до возвращения Крыма под контроль Киева.

Ранее Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона договорились о возвращении экспонатов четырех крымских музеев. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки. Они были отправлены на выставку в Амстердам в начале 2014 года, до аннексии Крыма, и выставлялись в рамках экспозиции «Крым – золото и тайны Чёрного моря», которая проходила в Нидерландах с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции в Крым, Украина оспорила это решение.

Решение о передаче скифского золота Украине Апелляционный суд в Амстердаме вынес в октябре 2021 года. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал его «фиговым листком, прикрывающим рейдерский захват». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что доволен решением.

Суд в Нидерландах также постановил, что Украина должна выплатить 111 тысяч евро музею Алларда Пирсона за хранение коллекции и поддержание экспонатов в надлежащем состоянии. Позже музей добровольно отказался от этой суммы.