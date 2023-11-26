Десятки тысяч россиян просят убежище в США

С октября 2022 года по сентябрь 2023 года 57 163 гражданина России пересекли границу США с целью получения убежища. The Moscow Times пишет, что такие данные опубликовало американское пограничное управление.

Это число превышает аналогичные показатели предыдущих лет. В 2021 финансовом году — с октября 2020 года по сентябрь 2021-го — за убежищем в США обратились 4,5 раза меньше россиян — всего 13 240 человек. Годом позже этот показатель вырос почти втрое, достигнув отметки в 36 271 человек.

Рост числа просителей убежища начался после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, достигнув своего пика после объявления мобилизации в России, в ноябре и декабре. За эти месяцы границу пересекли 6 931 и 9 227 беженцев соответственно.

Россияне чаще всего переезжают в США из-за продолжающейся мобилизации в России, политического преследования и несогласия с политикой властей по отношению к Украине.

Согласно Росстату, в 2022 году страну покинули более 24 млн человек, на три миллиона больше, чем в предыдущем году.