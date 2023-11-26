Еще одна смерть топ-чиновника в России

По предварительному заключению врачей, причиной смерти стал сердечный приступ. Банкиру было 42 года.

В России продолжается череда смертей топ-чиновников. На этот раз скончался старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

В сообщении отмечается, что Васев проработал в Сбербанке больше 12 лет и «фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента». «Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк, налажено эффективное взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России», — рассказали в пресс-службе.

После назначения на пост главы блока «Развитие клиентского опыта B2C» Васев занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную.

Напомним, в октябре в собственном доме в Серебряном Бору в возрасте 66 лет умер Владимир Некрасов – председатель совета директоров нефтекомпании «Лукойл». Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.