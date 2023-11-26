Лед тронулся: крупнейший в мире айсберг пришел в движение
Самый большой айсберг в мире, который на протяжении 37 лет оставался сцепленным с морским дном у берегов Антарктики, начал активно двигаться. Об этом, как пишет CNN, сообщили ученые Британской антарктической службы Элла Гилберт и Оливер Марш.
Айсберг, получивший название A23a, образовался из большой глыбы льда, отколовшейся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. После этого он почти сразу приземлился на дно моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды. Однако сейчас, по словам ученых, айсберг потерял сцепление с морским дном в рамках естественного цикла роста и таяния шельфового ледника.
Толщину A23a ученые оценивают примерно в 400 метров, площадь — почти в четыре тысячи квадратных километров. Это более чем в три раза превышает площадь Нью-Йорка (около 780 квадратных километров) и в 1,6 раза — площадь Москвы (около 2500 квадратных километров).
Ученые предполагают, что айсберг, увлекаемый океанскими течениями, скорее всего, направится на восток и с нынешней скоростью будет преодолевать около пяти километров в день. Они опасаются, что айсберг такого размера сможет довольно долго находиться даже в теплых водах Южной Атлантики и продвинуться на север в сторону Южной Африки, где рискует нарушить судоходство.