Лед тронулся: крупнейший в мире айсберг пришел в движение

Самый большой айсберг в мире, который на протяжении 37 лет оставался сцепленным с морским дном у берегов Антарктики, начал активно двигаться. Об этом, как пишет CNN, сообщили ученые Британской антарктической службы Элла Гилберт и Оливер Марш.

Айсберг, получивший название A23a, образовался из большой глыбы льда, отколовшейся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. После этого он почти сразу приземлился на дно моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды. Однако сейчас, по словам ученых, айсберг потерял сцепление с морским дном в рамках естественного цикла роста и таяния шельфового ледника.