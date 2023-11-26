Партия Эрдогана: США поставили Турции ультиматум – не поддерживать Азербайджан
США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана. Об этом сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омар Челик.
«Кто бы ни шантажировал Турцию в вопросах безопасности, для нас это не имеет значения. Турция не поддастся шантажу. Каждый раз… придумывают отговорки по истребителям F-16, F-35… США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе. Когда Азербайджан освобождал Карабах, они шантажировали Турцию, давая понять, что поддержка Азербайджану помешает отправке этих истребителей», - сказал Челик.