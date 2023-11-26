США и Германия сделали заявление

Госдепартамент США опровергает информацию издания Bild, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией.

В Вашингтоне заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Также власти Германии отвергли данное сообщение. В ответе правительства ФРГ на запрос Deutsche Welle говорится, что данная информация «не имеет под собой никаких оснований».

«С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир», - заявили в правительстве Германии.

Ранее немецкий Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах написал, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.